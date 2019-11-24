Сын актера Марьянова потребовал от лечившего его отца центра 30 млн рублей

Сын актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося в октябре 2017 года, требует от реабилитационного центра, где лечился его отец, компенсацию морального ущерба. Об этом сообщает «Собеседник».

Актер Дмитрий Марьянов лечился от алкоголизма в центре «Феникс», откуда был доставлен в больницу, где скончался от кровопотери. Против директора Оксаны богдановой центра было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Первое заседание по делу о возмещении морального ущерба семье погибшего пройдет 26 ноября в подмосковной Лобне, сын актера требует, чтобы центр выплатил 30 млн рублей. Адвокат директора центра Игорь Баранов заявил, что впервые встречает подобную исковую сумму.

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