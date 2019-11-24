«Интерны» вернутся на экраны в виде мультсериала

Продолжение популярного телесериала «Интерны» под названием «Мультерны» появится на экранах в виде анимационного фильма. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Как стало известно, релиз мультсериала состоится 23 ноября на канале ТНТ.

Зрители увидят много старых персонажей, в том числе доктора Быкова, венеролога Купитмана, Варю Черноус и других.

Авторы проекта отметили, что с помощью анимации герои смогут показать то, чего не могли сделать актеры.

«В реальной жизни у нас много ограничений, например, мы никогда не преодолеем законы физики. Анимация же большинство барьеров снимает, остается чистое творчество, фантазия», — сказал продюсер «Мультернов» Вячеслав Дусмухаметов.

До этого последний сезон «Интернов» выходил в 2016 году.