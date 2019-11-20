Пригожин рассказал о нанесенных Шульгиным Валерии побоях

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Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» рассказал о предыдущем браке артистки с музыкантом Александром Шульгиным.

Он отметил, что Валерии, которая жаловалась на насилие со стороны Шульгина, не могли ни коллеги, ни друзья, ни адвокаты. «Вот если вы посмотрите «Песню года -94», она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал», — откровенничает Пригожин.

Для того, чтобы забрать у Шульгина детей, Валерии, по словам Пригожина, пришлось уехать с ними в Саратовскую область к родителям. «Квартира метров 60, там было шесть человек. Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!» — негодует продюсер, считающий, что необходимо совершенствовать законодательство, защищающее женщин и детей от домашнего насилия.

Валерия развелась с Шульгиным в 2002 году, в браке родилось трое детей. В 2004 году вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина.

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