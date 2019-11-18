Лолита назвала свой минимальный гонорар
Певица Лолита Милявская в передаче «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой раскрыла размер своего гонорара, передает «5 канал».
По словам Лолиты, она получает за выступление от 40 тысяч евро. «И дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею», — размышляла Милявская в эфире программы.
Также, по словам звезды, за последний месяц она потратила около 100 тысяч евро, в основном, на творчество.
Лолите Милявской 56 лет, сольную карьеру развивает с 1985 года. Обладательница премий «ТЭФИ» и «Золотой граммофон».
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