Рудковская показала архивное фото с убившим аспирантку Соколовым
Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Telegram-канале архивное фото, на котором есть историк Олег Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Она сообщила, что снимок был сделан 12-лет назад.
Продюсер уточнила, что фотографию ей прислали знакомые.
«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало», — сказала Рудковская.
Она добавила, что Соколов раньше хотел подружиться с ее бывшим мужем и бизнесменом Виктором Батуриным, однако у того ничего не вышло.
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