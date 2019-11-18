Рудковская показала архивное фото с убившим аспирантку Соколовым

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Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Telegram-канале архивное фото, на котором есть историк Олег Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Она сообщила, что снимок был сделан 12-лет назад.

Продюсер уточнила, что фотографию ей прислали знакомые.

«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало», — сказала Рудковская.

Она добавила, что Соколов раньше хотел подружиться с ее бывшим мужем и бизнесменом Виктором Батуриным, однако у того ничего не вышло.

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