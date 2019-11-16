Место картины да Винчи в Эрмитаже заняла Мадонна кисти Боттичелли

Государственный Эрмитаж представил в зале Леонардо да Винчи картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из коллекции Галереи Уффици. Об этом сообщает ТАСС.

«Мадонна делла Лоджиа», написанная в 1467 году находится в России с сентября 2019 года, и ранее была представлена на Восточном экономическом форуме и в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке.

В настоящее время она и греческая икона того же канона из коллекции Эрмитажа «Богоматерь Умиление», которую впервые демонстрируют публике, заняли места «Мадонны Литты», и «Мадонны Бенуа» Леонардо.

Отмечается, что зал итальянского художника — один из самых посещаемых в Эрмитаже.

Также уточняется, что обе картины да Винчи из своей экспозиции Эрмитаж отправил на выставки во Франции и Италии, приуроченные к 500-летию со дня смерти художника эпохи Возрождения. Они вернутся на привычное место в 2020 году.

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