Мединский заявил о неспособности Фонда кино продвигать отечественный кинематограф

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино и профильный департамент российского Министерства культуры пока не справляются с эффективным продвижением отечественного кино в малых городах России и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Продвижение нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль», — сказал министр.

Он также выразил мнение, что совершенно очевидна предвзятость отборщиков российского кино, которая связана не столько с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров, сколько с тенденциями европейских кинофестивалей.

На комментарий французского журналиста о том, что во Франции в основном показывают российские фильмы, в которых показывают только плохую сторону жизни в России, Мединский ответил, что у него создается впечатление, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль.

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