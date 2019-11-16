«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн. Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, за седьмой уик-энд лента набрала $316,6 млн. Планируется, что вскоре лента соберет $1 млрд. Эта будет почти в 16 раз больше производственного бюджета в $62,5.

До этого «Джокера» уже называли самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю. К R-рейтингу относятся фильмы, на просмотр которых не достигшие 17-летнего возраста допускаются только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хоакин Феникс ответил на вопрос о насилии в «Джокере»

— «Джокер» имеет шансы стать самым прибыльным фильмом в истории

— Мединский сравнил расчленившего девушку доцента Соколова с Джокером