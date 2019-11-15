Энди Серкис сыграет Альфреда в «Бэтмене»

Роль дворецкого Альфреда Пенниуорта в фильме «Бэтмен» досталась Энди Серкису, известному по фильмам во франшизах «Планета обезьян» и «Властелин колец». Об этом в своем Twitter сообщил режиссер ленты Мэтт Ривз.

Как известно, самого Темного рыцаря сыграет Роберт Паттинсон. Кроме того, Джеффри Райта утвердили на роль комиссара Гордона, а Зои Кравиц — на роль Женщины-кошки. Пол Дано же сыграет Загадочника.

Отмечается, что выход «Бэтмена» Мэтта Ривза в кинотеатрах запланирован на 25 июня 2021 года.