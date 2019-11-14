Пугачева поздравила Лолиту с днем рождения «неузнаваемым» фото

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Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения коллегу по сцене Лолиту Милявскую в Instagram.

Она опубликовала архивное фото звезды. «До совершенства один шаг. Смелей», — написала Пугачева. Милявская заметила поздравление подруги. «Алла Борисовна! Спасибо вам огромное. До совершенства не дотяну, но из-за любви к вам, стараться буду», — ответила ей Лолита. Однако не все подписчики Аллы Пугачевой согласны с выбором фотографии для праздничного поста. «А что не в пеленках-то?» — спрашивают они, намекая на то, что на снимке Лолиту невозможно узнать.

Лолите Милявской 14 ноября 2019 года исполняется 56 лет. Обладательница премий «ТЭФИ» и «Золотой граммофон».

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