«Внебрачный сын» Цискаридзе обратился в полицию после нападения

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Начинающий актер Тимур Акперов обратился в полицию после нападения, сообщает «Стархит».

Юноша, ранее назвавший себя внебрачным сыном танцовщика Николая Цискаридзе, пожаловался, что за ним в подъезд зашел неизвестный мужчина. Тимуру пришлось воспользоваться перцовым баллончиком. №Этот человек выглядел странно: лицо прятал под капюшоном. Около двери квартиры он схватил меня сзади, повалил на пол, ударил по почкам. Я прыснул ему в лицо перцовой жидкостью и сразу же забежал в квартиру», — поделился молодой человек. Также, по его словам, две недели назад мужчина ударил его по лицу прямо в метро.

Сейчас Акперов написал заявление в полицию, заявление рассматривают. «Надеюсь, этого мерзавца удастся найти. Хочется посмотреть ему в глаза! Возвращаться домой я жутко боюсь, поэтому пока планирую жить в каком-нибудь отеле», — признался он.

Николай Цискаридзе не комментирует возможное родство с молодым артистом и не отвечает на его сообщения. Артист балета не женат, «официальных» детей у него нет.

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