Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

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Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в... Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Владимир Познер на презентации своей книги «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд» в...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура, передает изданию Ura.ru.

Познер считает справедливыми рассуждения Галкина о том, что сегодня «не все можно говорить». И утверждает, что в настоящее время нет такого канала, на котором ситуация обстояла бы иначе.

«Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» — комментирует высказывание Галкина журналист.

Свои мысли о цензуре на российских каналах Галкин озвучил во время концерта в Новосибирске.

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