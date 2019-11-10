Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Познер заявил, что шоумен Максим Галкин прав, говоря о том, что на федеральных каналах есть цензура, передает изданию Ura.ru.

Познер считает справедливыми рассуждения Галкина о том, что сегодня «не все можно говорить». И утверждает, что в настоящее время нет такого канала, на котором ситуация обстояла бы иначе.

«Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» — комментирует высказывание Галкина журналист.

Свои мысли о цензуре на российских каналах Галкин озвучил во время концерта в Новосибирске.

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