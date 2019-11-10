Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст на фестивале инноваций Fast Company в Нью-Йорке заявил, что планирует баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, передает The Hollywood Reporter.

Об этом он рассказал во время презентации новой модели своих кроссовок.

«Пока вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший — каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, и все знаменитости — в тюрьме, потому что они ничего не могут сказать, у них нет своего мнения, им страшно», — сказал музыкант.

Отмечается, что о своих президентских амбициях рэпер говорит не впервые. Он уже делал это четыре года назад.

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