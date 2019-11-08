Франция намерена пригласить Россию для участия в реставрации Нотр-Дама
Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение для участия в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), где в апреле текущего года произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
Как отмечается, переговоры между Москвой и Парижем шли весь год, российская сторона сама предложила помощь.
Швыдкой считает, что данным решением Франция признает достоинство российской науки.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Пожар обрушил шпиль собора и охватил несущую конструкцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минкультуры Франции заявило о новых рисках обрушения Нотр-Дама
— Закон о восстановлении Нотр-Дама приняли во Франции
— Архиепископ Парижа назвал уже потраченную на восстановление Нотр-Дама сумму