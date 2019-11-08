Франция намерена пригласить Россию для участия в реставрации Нотр-Дама

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Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение для участия в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), где в апреле текущего года произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Как отмечается, переговоры между Москвой и Парижем шли весь год, российская сторона сама предложила помощь.

Швыдкой считает, что данным решением Франция признает достоинство российской науки.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Пожар обрушил шпиль собора и охватил несущую конструкцию.

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