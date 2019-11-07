Отец Децла рассказал о его комплексах

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В сети появился документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере Кирилле Толмацком, известном как Децл.

В фильм продолжительностью почти два часа вошли архивные видео, кадры из интервью с Децлом и его близкими.

В частности, отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, рассказал, почему решил отправить сына в шоу-бизнес и обратился с этим к создателю Центра хип-хоп культуры Владу Валову. «Влад, вот такая история. Мне нужно ребенку уничтожить комплекс маленького роста. Давай я помогу тебе с хип-хоп историей, а ты поможешь мне уничтожить комплекс маленького роста у моего ребенка», — цитирует Толмацкого-старшего RT.

В свою очередь, мать покойного музыканта Ирина Толмацкая не согласна с утверждениями экс-супруга о комплексах сына.

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