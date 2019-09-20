Устинов покинет СИЗО до конца дня
Актер Павел Устинов, которого суд освободил под подписку о невыезде, покинет СИЗО до конца дня. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Устинов получил реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа.
Суд изменил Устинову меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сегодня решение будет направлено в СИЗО и по получении исполнено.
Генеральная прокуратура сочла ранее вынесеннгый приговор приговор чрезмерно суровым. До рассмотрения апелляции Устинова попросили выпустить на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
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