Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
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Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пиар-директора артистки Марину Потапову.
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
«У актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие». — сказала Потапова.
Кроме того, артистка вышла из комы. Врачи надеются на выздоровление. Как отмечается, рядом с ней в настоящее время находятся члены семьи, которые молятся о «чуде».
Ранее сообщалось, что продюсер «Ласкового мая» сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк.