Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

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Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии «Золотая семерка», 2008 год Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии «Золотая семерка», 2008 год
Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии «Золотая семерка», 2008 год
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пиар-директора артистки Марину Потапову.

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.

«У актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие». — сказала Потапова.

Кроме того, артистка вышла из комы. Врачи надеются на выздоровление. Как отмечается, рядом с ней в настоящее время находятся члены семьи, которые молятся о «чуде».

Ранее сообщалось, что продюсер «Ласкового мая» сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк.