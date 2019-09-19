Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пиар-директора артистки Марину Потапову.

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.

«У актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие». — сказала Потапова.

Кроме того, артистка вышла из комы. Врачи надеются на выздоровление. Как отмечается, рядом с ней в настоящее время находятся члены семьи, которые молятся о «чуде».

Ранее сообщалось, что продюсер «Ласкового мая» сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк.