Журналистка расплакалась после просмотра свадьбы 13-летней девочки в Иране

Иранская журналистка Масих Алинежад расплакалась, когда увидело видео со свадьбы 13-летней жительницы страны со взрослым мужчиной. Об этом она написала в твиттере, прикрепив запись.

На кадрах видно, как маленькая девочка и ее супруг сидят на диване. По словам журналистки, они находятся в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. Их окружают родные и близкие, которые пришли на торжество. На кадрах видно, что девочка периодически трет руками лицо, в частности глаза.

«Я рыдала, когда получила и посмотрела это видео», — призналась Алинежад.

По ее словам, этой девочке нашли мужа и выдали замуж.

«По исламским законам, 13-летняя девочка может выйти замуж, но не может самостоятельно выбрать свой наряд», — подчеркнула Алинежад.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху.