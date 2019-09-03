Лоза раскритиковал мемы о «Третьем сентября»

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Музыкант Юрий Лоза в беседе с РИА «Новости» высказался о песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», ставшей источником множества мемов в русскоязычном интернете.

По его словам, разговоры о песне — это безвкусица. Лоза также напомнил, что в интернете было много мемов на его песню «Плот», которая якобы прошла испытание временем, а шутить о ней можно круглый год. «А мем на песню Шуфутинского — только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — уверен Лоза.

Впервые Михаил Шуфутинский исполнил песню «Третье сентября» на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева в 1993 году, она вошла в его альбом «Гуляй, душа».

Ранее Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым на «Новой волне».