Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
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Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на «Новой волне». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись.
На записи слышно, как исполнитель многократно нецензурно обругал организаторов шоу и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами. Также певец на повышенных тонах заметил, что его не волнует, когда запланировано начало концерта.
«Мат, мат и еще раз мат. Думаю многие таким его не видели», — отметил автор видеозаписи.
Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева потеряла сознание на «Новой волне».