Наташа Королева и Тарзан отмечают годовщину свадьбы

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Певица Наташа Королева и танцовщик Сергей «Тарзан» Глушко отмечают годовщину своей свадьбы.

Артисты поженились 16 лет назад. «Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное, любим друг друга с каждым годом все сильнее! Топазовая, говорят, у нас сегодня!» — написала Королева в инстаграме под совместным фото с мужем. Глушко ответил ей комментарием с множеством эмодзи в виде сердец.

Сам Тарзан опубликовал на своей странице романтичное видео с Королевой.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын Наташи Королевой намекнул на отцовство.