СМИ узнали о странном требовании Мика Джаггера насчет матрасов

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер требует в каждом отеле, в котором останавливается во время тура, новый матрас. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам источника, требование нового матраса неизменно, независимо от уровня отеля. Музыкант также просит, чтобы кто-нибудь поспал на нераспакованном матрасе, чтобы его опробовать.

Ранее сообщалось, что Мик Джаггер и коллектив отправились в тур, отложенный из-за его операции на сердце.