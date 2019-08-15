Юрий Шатунов покинул «Ласковый май»

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил о том, что Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы.

У себя в инстаграме Разин рассказал, что Шатунов будет исполнять только свои песни. Также он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, группе «Ласковый май». «Он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах», — рассказал он.

Теперь песни группы «Ласковый май» можно будет услышать только на официальных концертах с участием Разина. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил под угрозой штрафа.

Ранее сообщалось, что Юрию Шатунову потребуется реабилитация после операции.