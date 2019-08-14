Концерт Пласидо Доминго в Москве из-за секс-скандала отменять не намерены

Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве, запланированный на 17 октября, отменять не планируют. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, концерт состоится, несмотря на предъявленные музыканту обвинения в домогательствах.

До этого стало известно, что Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

Ранее сообщалось, что оркестр из США отменил выступление Пласидо Доминго, обвиненного в домогательствах.