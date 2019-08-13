Актер обвинил Кэти Перри в домогательствах

Актер и модель Джош Клосс обвинил американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем инстаграме.

Как отмечается, Клосс сыграл в клипе Перри на ее песню «Teenage Dream», и инцидент произошел как раз после выхода клипа.

По словам мужчины, певица организовала вечеринку, на которой на глазах у гостей стянула с него штаны.

Он признался, что был влюблен в Перри на тот момент, и ее поступок унизил его.

Актер также добавил, что долгое время ни с кем не обсуждал данный инцидент, чтобы иметь возможность сотрудничать с певицей и зарабатывать деньги.

Кроме того, отметил он, представители Перри просили его не выносить случившееся на публику.

Ранее Перри признали виновной в плагиате.