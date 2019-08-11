Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в аварию

Лидер музыкальной группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов стал участником ДТП. Об этом музыкант написал в своем «ВКонтакте».

Как стало известно, музыкант на своем авто попал в аварию в Псковской области.

Степанцев успокаивает поклонников и сообщает, что «жив, здоров».

Музыкант отмечает, что «настоящего индейца ничто не остановит».

Также музыкант информирует, что его путешествие в Ригу прервалось на полпути.

Ранее сообщалось, что участнику группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину.