Строитель из Британии оказался двойником Брэда Питта

В Великобритании нашли двойника актера Брэда Питта, его зовут Натан Мидс и он работает строителем, сообщает Mirror.

По словам Мидса, его постоянно принимают за знаменитость, поэтому его часто просят оставить фотограф или сфотографироваться.

«Я никуда не могу пойти. Я не могу ходить в магазины, так как продавцы подталкивают друг друга за прилавком, думая, что я Брэд Питт», — говорит строитель.

Однако по словам двойника актера, он сам не может увидеть сходство, хотя в нем узнавали Питта уже тысячи людей.

Британец получает десятки сообщений в соцсетях каждый день и пытается ответить всем поклонникам. Именно так он познакомился со своей девушкой.