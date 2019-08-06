Выбран режиссер для сиквела «Венома»

Британский актер Энди Серкис снимет продолжение «Венома». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, режиссер впервые займет режиссерское кресло на съемках фильма по комиксу про супергероя. В сиквеле картины, которая набрала в мировом прокате $856 млн, в центре событий снова окажется журналист, роль которого исполнит Том Харди.

Уточняется, что лента станет третьей режиссерской работой Серкиса, который до этого снял фильмы «Дыши ради нас» (2017) и «Маугли» (2018). Широкой аудитории он известен по роли Голлума в киноэпопее «Хоббит» и «Властелин колец».

Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony Pictures рассматривает сразу несколько претендентов на роль режиссера сиквела фантастического боевика «Веном».