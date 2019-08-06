Выбран режиссер для сиквела «Венома»
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Британский актер Энди Серкис снимет продолжение «Венома». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, режиссер впервые займет режиссерское кресло на съемках фильма по комиксу про супергероя. В сиквеле картины, которая набрала в мировом прокате $856 млн, в центре событий снова окажется журналист, роль которого исполнит Том Харди.
Уточняется, что лента станет третьей режиссерской работой Серкиса, который до этого снял фильмы «Дыши ради нас» (2017) и «Маугли» (2018). Широкой аудитории он известен по роли Голлума в киноэпопее «Хоббит» и «Властелин колец».
Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony Pictures рассматривает сразу несколько претендентов на роль режиссера сиквела фантастического боевика «Веном».