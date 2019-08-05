Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам. Об этом пишет Mirror.

По его словам, всем тем, кто хочет попасть в киноиндустрию нужно смотреть как можно больше фильмов.

Он отметил, что и сам часто смотрит кино, чтобы черпать оттуда вдохновение и перенимать опыт других актеров.

«Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать», — сказал Ди Каприо.

По мнению актера, самое приятное в его работе - это возможность пересмотреть результаты своих трудов на пленке.

Ранее Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири.