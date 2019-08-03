Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

В Сети появились первые кадры тизера нового шпионского триллера Кристофера Нолана, пишет The Independent.

Как отмечается, 40-секундный ролик показали кинозрителям перед показом фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Речь идет о картине «Прицип», выход которой запланирован на июль 2020 года. В тизере главный герой в исполнении Джона Вашингтона рассматривает два пулевых отверстия в стекле. На экране появляется надпись: «Пришло время для нового героя». Затем можно увидеть: «Пришло время для новой миссии». Ролик завершается Вашингтоном, который надел кислородную маску.

Ранее сообщалось, что Нолан работает над новым фильмом. Его релиз состоится 17 июля 2020 года. Дата выхода фильма несет в себе определенную закономерность: последние четыре фильма Нолана вышли именно в июле.