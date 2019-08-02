Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»

Российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что актер появился на видео в связи с арестом актера театра «Современник» Дмитрия Смолева.

Уточняется, что Ефремов обратился к Колокольцеву в стихотворной форме. Он попросил освободить коллегу.

Актер заявил, что за театральную карьеру артистам часто приходится примерять «не свое», а то, что дал костюмер.

Ефремов вспомнил, что и сам был полковником и генералом, а также подчеркнул, что многие актеры носили форму ГИБДД-шника для роли.

Ранее сообщалось, что актера «Современника» наказали за ношение униформы ГИБДД.