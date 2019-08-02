Елена Малышева рассказала, что могла заболеть раком

Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как три года назад спаслась от онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что спасением стало удаление предракового полипа кишечника, который был обнаружен во время колоноскопии.

Малышева отметила, что теперь проходит гастро- и колоноскопию раз в три года.

Она призвала россиян следить за своим здоровьем, поскольку онкологические заболевания на ранней стадии не показывают явных симптомов.

Ранее сообщалось, что Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет.