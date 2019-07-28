Ирину Шейк заподозрили в начале романа с экс-мужем Дженнифер Энистон

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, могла начать новый роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон актером Джастином Теру. Об этом пишет Gossip Cop со ссылкой на источник.

Как отмечается, Шейк начала отношения вскоре после того, как она рассталась с Купером. По данным источника, модель уже «ощущает бабочки в животе», когда видит Теру.

Источник отметил, что их роман начался после того, как они обменялись номерами в ресторане. После этого они были замечены несколько раз вместе.

Ранее был назван виновник разрыва Шейк и Купера.

О расставании Шейк и Купера стало известно в мае 2019 года.