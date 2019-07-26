Участник Backstreet Boys разъярил соседей

Американский певец Брайан Литтрелл, который был членом популярного бойс-бэнда Backstreet Boys, разозлил соседей, не подумав о защите животных. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что исполнитель в ходе ремонта на своей вилле в штате Джорджия создал вертолетную площадку, залив асфальтом пастбище.

Так как большинство соседей мужчины держат лошадей, они огорчились, что шум от вертолета будет пугать животных.

Кроме того, они потребовали от Литтрелла потише проводить вечеринки.

Местные власти заявили, что проконтролируют ситуацию.