Названы самые популярные песни у россиян

Приложение для поисков музыки Shazam опубликовало рейтинг треков, которые пользователи из России искали наибольшее количество раз за первые 6 месяцев 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса.

Чаще всего россияне пытались найти композицию певицы Zivert «Life». Второй самой разыскиваемой песней стала «Do it» диджея Ilkay Sencan, третье место досталось совместному треку Aaron Smith и Luvli «Dancin (Krono Remix)».

Shazam также назвал самых запрашиваемых исполнителей среди пользователей со всего мира. В тройку лидеров этого рейтинга вошли Calvin Harris, Billie Eilish и Drake.

Ранее сообщалось, что группу Metallica раскритиковали за исполнение «Группы крови» на русском.