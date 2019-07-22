В трейлере «Екатерины Великой» HBO показал жадную до власти Хелен Миррен

Телевизионная сеть HBO показала новый трейлер сериала «Екатерина Великая» с британской актрисой Хелен Миррен в заглавной роли. Ролик размещен на официальном YouTube-канале сервиса.

Отмечается, что в мини-сериале, состоящем из четырех эпизодов, создатели покажут «бурное правление» монарха и политика, который изменил место Российской империи на мировой арене в XVIII веке. События будут разворачиваться в последние годы нахождения Екатерины II у власти. В том числе речь пойдет о ее отношениях с князем Григорием Потемкиным.

Режиссером сериала стал известный по «Короне» Филип Мартин. Премьера должна состояться осенью этого года.

Ранее сообщалось, что HBO снимает в Петербурге сериал о русской императрице.