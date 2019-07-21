Российская группа создаст саундтрек к комиксу про Бэтмена

Вокалист и автор песен российской группы Lumen Рустем Булатов рассказал, что коллектив создаст саундтрек к комиксу про Бэтмена. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время группа записывает новую песню, а также создает компиляцию старых композиций.

«Это будет первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена, <…> посвященных одной законченной истории, которая называется «Металл», — сказал Булатов.

Он добавил, что те, кто прочитал комикс, поймут, о чем поется в песне.

«У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб», — заключил Булатов.

Ранее американцы выбрали лучшего исполнителя роли Бэтмена.