Инне Чуриковой резко стало плохо в театре

В Москве оказывают экстренную помощь актрисе Инне Чуриковой, которой стало плохо в театре, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что состояние здоровья Чриковой ухудшилось прямо на рабочем месте — в театре «Русская песня».

В настоящее время решается вопрос о госпитализации актрисы.

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