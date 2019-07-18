Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

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Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, Шейк и Купер продолжат жить в одном городе — Нью-Йорке — и разделят опеку над малышкой поровну, хотя из-за напряженных графиков в разные месяцы девочка будет проводить больше времени то с отцом, то с матерью.

Договоренность у Купера и Шейк устная, документами они ее подтверждать не собираются.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. О расставании пары стало известно в начале 2019 года.

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