Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
По словам инсайдера, Шейк и Купер продолжат жить в одном городе — Нью-Йорке — и разделят опеку над малышкой поровну, хотя из-за напряженных графиков в разные месяцы девочка будет проводить больше времени то с отцом, то с матерью.
Договоренность у Купера и Шейк устная, документами они ее подтверждать не собираются.
Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. О расставании пары стало известно в начале 2019 года.