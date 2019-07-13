У звезды сериала «Сладкая жизнь» похищен бриллиант за 12 млн

Актриса Мария Шумакова обратилась в полицию Санкт-Петербурга с сообщением о краже сумочки, в которой находилось кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее информации, сумочку вынули из машины. Пропажа была обнаружена во время нахождения Шумаковой на съемках нового сериала.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже поймали вора. Им оказался мужчина-афроамериканец.

Ранее сообщалось, что из научно-исследовательского института в центре Москвы украли миллионы рублей.