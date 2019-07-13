Зеленского и Луценко назвали вдохновителями обстрела украинского телеканала

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Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой является Юрий Бойко, заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский и генпрокурор Юрий Луценко виновны в обстреле телеканала «112 Украина». Об этом говорится на сайте телеканала.

До этого стало известно, что двое неизвестных обстреляли здание украинского телеканала. Из-за обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал.

Согласно заявлению пресс-службы партии, Зеленский и Луценко способствовали разжиганию ненависти к украинским телеканалам, что в итоге и привело к обстрелу.

Именно их представители партии назвали вдохновителями «этого террористического акта».

В пресс-службе уточнили, что исполнителями нападения стали национал-радикалы, уверенные в своей безнаказанности.

Там добавили, что данная история — одна из попыток запугать журналистов и заставить их перестать объективно освещать события в стране.

«Заявляем, что наша политическая сила будет бороться против этого», — подчеркнули в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что расстрел из гранатомета телеканала в Киеве квалифицировали как теракт.