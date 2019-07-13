Скабеева отреагировала на обстрел украинского телеканала
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в телеграме обстрел украинского телеканала «112 Украина».
До этого стало известно, что двое неизвестных обстреляли здание украинского телеканала. Никто не пострадал.
Ведущая выложила видео с места обстрела и оставила под ним комментарий.
«А также напомню, что накануне телеканал «112» объявил об угрозах со стороны националистов и лично радикала Сергея Стерненко», — написала Скабеева.
Она пояснила, что поводом для этого стал возможный показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна о Донбассе на Украине.
Кроме того, ведущая напомнила, что генпрокурор Юрий Луценко пообещал возбудить уголовное дело в случае показа фильма.
«Да здравствует свобода слова на Украине! Что-то надо ещё говорить?», — заключила Скабеева.
Ранее сообщалось, что расстрел из гранатомета телеканала в Киеве квалифицировали как теракт.