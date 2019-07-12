Алибасову назначили таблетки вместо еды
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Продюсер Бари Алибасов сделал признание насчет своей болезни и скандала, вызванного тем, что не все верят в его отравление чистящим средством. Об этом он рассказал в инстаграме.
Алибасов попытался развеять слух о том, что он «прикидывается», а не болеет и показал свой рацион таблеток, которые ему прописали. На видео видна коробка с медицинскими препаратами и инструкции, которым он должен следовать.
По словам продюсера, пока диагноз действительно не утешительный.
«Полгода придется есть таблетки вместо еды», — отметил Алибасов.
Ранее сообщалось, что Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала.