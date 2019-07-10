Умер Виктор Громыко

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Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко, сообщает РИА «Новости».

Художник скончался на 97-м году жизни.

Причина смерти не сообщается.

Панихида состоится 11 июля в зале Института истории Национальной академии наук Белоруссии.

Картины Громыко хранятся в музеях Белоруссии и России, некоторые полотна выставлялись за пределами СССР.