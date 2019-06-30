Умерла Елена Дембская

В Одессе скончалась народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, а также кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Дембская. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Горсовета города.

Как отмечается, актриса скончался в возрасте 98 лет.

Уточняется, что с 1953 года артистка работала в академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного в Одессе, где она исполнила более 200 ролей.

В кино Дембская известна, в первую очередь, по фильму «Белая акация», где она сыграла роль Людмилы.