Ким Кардашьян отреагировала на обвинения в неуважении к японской культуре

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян прокомментировала обрушившуюся на нее критику из-за того, что она назвала линию белья «Кимоно». Об этом пишет USA Today.

Как отмечается, Кардашьян открестилась от всех обвинений.

По ее словам, она назвала линию белья именно так не для, того чтобы осквернить японскую культуру.

«Я назвала свой проект «Кимоно»... для того, чтобы отдать дань красоте этого предмета одежды», — подчеркнула Кардашьян.

Она добавила, что с уважением относится к культуре Японии и не хотела оскорблять чувства японцев.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян обвинили в неуважении к японской культуре.