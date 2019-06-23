Российскую певицу нашли мертвой в Волге

В Самаре скончалась певица Юлия Гольдина в результате столкновения катера и лодки на реке Волга. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 21 июня, однако ее тело нашли не сразу.

Уточняется, что столкновение катера и лодки произошло в 300 метрах от берега.

На катере находились два человека, они не пострадали. На лодке было пять человек, четверых из которых спас мужчина, проплывающий мимо на моторной лодке.

Пятый пассажир — Юлия Гольдина — пропала без вести. Ее тело нашли лишь в воскресенье, 23 июня.

По предварительным данным, пассажиры лодки были пьяны в момент произошедшего.