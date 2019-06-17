Екатерина Климова подала на развод

Актриса Екатерина Климова разводится со своим мужем Гелой Месхи. Об этом сообщает StarHit.

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая.

Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

При этом Климовой и Месхи есть трехлетняя дочь.

Ранее СМИ сообщили, что Климова и Игорь Петренко воссоединились ради сына.