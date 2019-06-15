Экс-глава Чернобольской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин заявил, что сериал HBO «Чернобыль» не соответствует действительности. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Грамоткина, в сериале только и делают, что постоянно пьют, однако, по его словам, этого в действительности не было.

«Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?», — возмутился Грамоткин.

Также ему не понравились голые шахтеры.

Грамоткин подчеркнул, что ликвидация последствий аварии на АЭС — «подвиг советского народа», который нельзя «дать заболтать».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать сериал «Чернобыль».