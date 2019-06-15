Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала «1+1» после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет «Обозреватель».

Она попросила корреспондента задать другой вопрос, но журналист повторил его еще раз.

«Так, все, пока всем», — заявила Maruv

После чего она покинула интервью.

Ранее Maruv раскритиковали за выступление перед россиянами на коленях.

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.